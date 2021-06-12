Артур Бетербиев рассказал о роли матери в его победах

Если бы не мама, то он бросил бы бокс – признался подписчикам в своем аккаунте в Instagram чемпион мира, чеченский боксер Артур Бетербиев.

Из привычного ритма на старте спортивной карьеры его выбила смерть отца, а вскоре после этого печального события он получил приглашение в училище олимпийского резерва.

"Для кого-то это мечта и шанс на миллион, но я очень не хотел уезжать. То ли смерть отца так повлияла на меня, то ли еще что-то. Но мысль о том, что мне нужно покинуть дом, бросить маму, приводила меня в ужас. И я готов был отказаться, что, конечно, поставило бы крест на моей карьере. Мама всегда меня поддерживала, она знала, как бокс важен для меня, что он может стать моей жизнью, и уговорила меня поехать", - вспоминает Бетербиев, передает "АиФ-Ставрополье".

Сегодня знаменитый спортсмен не скрывает, что безумно благодарен за это своей маме и рекомендует всем прислушиваться к своим родителям, которые хотят для нас только хорошего и порой лучше нас знают, как следует поступить, - уверен Артур.