Мэр Кисловодска разбился при падении с электросамоката

Сегодня при падении с электросамоката разбился глава Кисловодска Александр Курбатов, он находится в тяжелом состоянии, - сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Сегодня в Кисловодске - происшествие с главой города Александром Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram, передает РИА Новости.

"Мы все сейчас надеемся на лучшее", - добавил губернатор.

Напомним, Александр Курбатов, которому 51 год, возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.