В Сочи заработала фан-зона для болельщиков ЕВРО-2020

В городе-курорте Сочи сегодня открылась фан-зона для болельщиков ЕВРО-2020, - сообщает пресс-служба администрации курорта.

На площади у Южного мола установили экран, на котором можно будет следить за ходом первого матча сборной России в Лиге наций. Работать фан-зона будет допоздна, но ее единовременная пропускная способность не превышает 400 человек. Гостей заранее будут оповещать о наличии имеющихся свободных мест, - передает "АиФ-Юг".

Напомним, сегодня сборная России проведет первый матч на Евро-2020, в Санкт-Петербурге она сыграет с Бельгией. Начало матча – в 22:00 мск.