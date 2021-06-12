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Спасший тонувшего ребенка юноша получил награду МВД Дагестана

Фото МВД по Дагестану
Фото МВД по Дагестану

Заместитель министра внутренних дел Дагестана Дмитрий Гутыря вручил нагрудный знак "Горячее сердце" 16-летнему жителю Дербентского района Мусабеку Календарову, который в прошлом году спас тонувшего в реке мальчика, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Мусабек спас тонувшего в реке Дарвагчай девятилетнего мальчика 11 мая 2020 года. Увидев тонувшего ребенка, он прыгнул в воду, преодолел быстрое течение реки и вытащил ребенка на берег, - передает "АиФ-Дагестан".

Нагрудной знак "Горячее сердце", диплом к нему и книгу Мусабек получил "за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим", - сообщили в МВД по Дагестану.

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