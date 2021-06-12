Россияне в тройке лидеров по туризму в Грузию

Только за минувший май число международных туристов в Грузии в мае выросло на 180,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщает Национальная администрации туризма страны.

Всего в мае Грузию посетили 109,4 тыс человек, из которых 96,5 тыс – с туристической целью, при этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 264,1%, - передает Sputnik Грузия.

Всего с января по май составило в стране побывали 329,8 тыс иностранцев, что на 76,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

В лидерах по числу визитов в страну – путешественники из Израиля (рост на 24886,7%), России (рост на 186,4%) и Армении (рост на 26,4%).

Также заметен рост туристов из Турции и Украины.