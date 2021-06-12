Ангела Меркель рассказала подробности беседы с Джо Байденом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о сегодняшней беседе на полях саммита G7 с президентом США Джо Байденом, поведав, что коротко обсудила с ним предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и "Северный поток-2".

"Вы знаете, что тут идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно, что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа", - рассказала она журналистам.

Меркель и Байден обсудили предстоящие переговоры Байдена с Владимиром Путиным и обменялись мнениями по саммиту НАТО и "по вопросу Афганистана". Также собеседники обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.