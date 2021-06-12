Армения передала Азербайджану карты минных полей в Агдаме

Сегодня между представителями Армении и Азербайджана состоялась историческая встреча: в результате дипломатической "многоходовки" президента Азербайджана Ильхама Алиева после долгой, кропотливой работы по привлечению международных игроков Баку удалось добиться реального прорыва в вопросе карт минных полей.

Армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей всего Агдамского района, взамен Баку выдал Еревану 15 армянских военных. Причем что крайне важно - следственными органами Азербайджана было установлено, что эти 15 человек не принимали участия в убийствах азербайджанских граждан или же иных тяжких преступлениях, - передает Сaliber.az.

Переданные Азербайджану армянские карты минных полей содержат данные о почти 100 тыс противотанковых и противопехотных мин, установленных в земле Агдамского района Азербайджана.

Главный итог данного события - будут предотвращены десятки, если не сотни трагедий, будут спасены сотни человеческих жизней. Гарантом честности сделки на высоком уровне выступили США и Евросоюз.

Важно и политическое значение этого события – ведь, выдав карты минных полей Агдамского района, Ереван развеял созданный им же миф о том, что таких карт вовсе не существует.

Напомним, обнаружение и обезвреживание мин - крайне дорогостоящий процесс, теперь бюджет Азербайджана сэкономит десятки миллионов манат, которые были бы потрачены на работы по разминированию Агдамского района, а главное – теперь в разы ускорятся темпы обустройства региона.