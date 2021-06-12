Аршавин раскритиковал присутствие легионеров в российской сборной

В национальной команде страны должны выступать только отечественные игроки, - заявил сегодня экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин.

"Я бы хотел как болельщик и игрок, чтобы в сборной выступали только российские футболисты. Если бы от меня зависело, я бы был против. Условно, предложили бы мне Марио Фернандеса вместо Анюкова, я бы сказал, что пусть играет Анюков", - цитирует Аршавина "Чемпионат".

В составе сборной России на стартовавшем чемпионате Европы-2020 выступит получивший российское гражданство бразильский защитник Марио Фернандес. Он также защищал цвета российской сборной на чемпионате мира-2018. В отдельных матчах были задействованы его соотечественники нападающий Ари, вратарь Маринато Гилерме.

Напомним, сегодня сборная России проведет первый матч на Евро-2020, в Санкт-Петербурге она сыграет с Бельгией. Начало матча – в 22:00 мск.