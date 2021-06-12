Саудовская Аравия примет на хадж лишь 60 тысяч паломников - СМИ

Из опасений распространения коронавируса власти Саудовской Аравии разрешили совершить хадж в нынешнем 2021 году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тыс человек, - передало Саудовское агентство новостей заявление министерства по делам хаджа и умры королевства.

"Министерство хаджа и умры объявляет, что в этом году, 1442 году по мусульманскому календарю, хадж будет ограничен паломниками из числа подданных и резидентов королевства в количестве не более 60 тыс человек из-за продолжающейся пандемии коронавируса", - отмечается в заявлении, передает РИА Новости.

Напомним, подобные ограничения в стране действовали и в прошлом году: из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не участвовали мусульманские паломники из-за рубежа, а из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тыс человек.