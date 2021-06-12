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Меркель побеседовала с Байденом

Меркель побеседовала с Байденом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня на полях саммита "семерки" в Великобритании провела разговор с американским президентом Джо Байденом, - написал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"В середине второго дня саммита канцлер Меркель между рабочими заседаниями провела разговор с американским президентом Байденом", - говорится в сообщении Зайберта, передает ТАСС.

Подробностей встречи не приводится, а темы беседы не называются.

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Вестник Кавказа

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