Меркель побеседовала с Байденом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня на полях саммита "семерки" в Великобритании провела разговор с американским президентом Джо Байденом, - написал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"В середине второго дня саммита канцлер Меркель между рабочими заседаниями провела разговор с американским президентом Байденом", - говорится в сообщении Зайберта, передает ТАСС.

Подробностей встречи не приводится, а темы беседы не называются.