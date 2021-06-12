В Белгородской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

Одиннадцать человек сегодня получили травмы в результате опрокидывания автобуса в Белгородской области: его водитель не справился с управлением, - сообщает УМВД по региону.

Авария произошла около 13.20 мск субботы на 13-м километре автодороги "Крапивенские Дворы – Шляхово – Кривцово" в Яковлевском городском округе.

"Водитель 1980 года рождения, управляя автобусом Neoplan, на закруглении проезжей части не справился с управлением, допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. Автобус осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки. В момент ДТП в нем находилось 19 пассажиров, в том числе трое детей. Предварительно за медицинской помощью обратилось 11 человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении, - передает РИА Новости.

На месте происшествия была оказана помощь семи пассажирам, угрозы для их жизни нет, - добавили в УМВД.