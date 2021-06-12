Ильхам Алиев: Азербайджан решит проблему карт минных полей в Карабахе

Благодаря активным контактам международных организаций Азербайджан приближается к получению определенной информации о минах, заложенных армянскими военными в Нагорном Карабахе, - заявил сегодня на церемонии принятия верительных грамот новоназначенных послов-нерезидентов Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегия, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"После войны в регионе сложилась новая реальность, новая ситуация, и Азербайджан безотлагательно приступил к процессу реконструкции освобожденных от оккупации территорий… Вандализм и варварство – эти два слова можно использовать для того, чтобы показать содеянное армянским государством на наших землях в годы оккупации. Сегодня мы столкнулись с большим вызовом. Мы должны вернуть вынужденных переселенцев, вернуть обратно сотни тысяч азербайджанцев, но из-за мин сегодня это не представляется возможным", - отметил азербайджанский лидер.

"Армяне разместили сотни тысяч мин, в последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев погибли или пострадали из-за отказа Арменией в предоставлении нам карт минных полей. Мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах благодаря недавним активным контактам международных организаций. Надеюсь, что в скором времени поступят хорошие вести. Но до достижения этих результатов не хочу ничего говорить. Армения должна передать нам карту всех заложенных ими мин, сотен тысяч мин. В противном случае, это еще раз будет свидетельствовать о террористической сущности данной страны", - подчеркнул президент Азербайджана.

"После очистки территорий мы параллельно приступим к восстановлению и реконструкции наших городов и сел. Это – обширная территория, превышающая десять тысяч квадратных километров. Эта территория была освобождена нашей армией в результате положившего конец нагорно-карабахскому конфликту совместного Заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября минувшего года", - заверил Ильхам Алиев.

Говоря о Заявлении, подписанном 10 ноября прошлого 2020 года, президент отметил: "Оно не является просто Заявлением о прекращении огня, как пытаются преподнести некоторые страны. Этот документ больше, чем прекращение огня, так как в нем открыто указано, как будут развиваться, продолжаться дальнейшие события. Это – заявление о дальнейшем сотрудничестве в регионе, оно обеспечивает открытие коммуникаций, миротворческие операции. Так что оно не является документом о прекращении огня, как пытаются представить некоторые. Это – основа для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, правительство Армении не отвечает на наши открытые заявления о готовности начать переговоры с Арменией относительно мирного соглашения. Правительство Армении также игнорирует одобренное крупными международными силами наше предложение о начале переговоров по делимитации государственной границы с Арменией", - подчеркнул глава Азербайджана.

"Мы не можем понять это. Если Армения желает мира, то и мы нуждаемся в мирном соглашении. Если она желает войны, то получит такой же результат, как осенью прошлого года. Если Армения желает мира, они должны начать с нами переговоры о делимитации. Если они не сделают этого, то пожалеют. Таким образом, мы готовы к новому этапу развития на Кавказе, готовы к миру и демонстрируем это. Уверен, что вы убедитесь в том, что наши слова и заявления совпадают с нашими делами", - заключил Ильхам Алиев.