Песков: Москва в борьбе с коронавирусом реализует свои полномочия

Введение аниткоронавирусных ограничений в столице – это полномочия региона, - сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главы регионов реализуют свои особые полномочия", - сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для остановки роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингу, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, также на этот срок временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.