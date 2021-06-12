Азербайджан открыт для посещения гражданами соседней Армении

Жители соседней Армении могут без опаски посетить не только Баку, но и весь Азербайджан, но лишь в том случае, если они не въезжали в Нагорный Карабах со стороны страны-оккупанта – именно с этим связан отказ отдельным гражданам сопредельной страны во въезде, - пояснили в МИД Азербайджана.

В случае, если такие лица посетили Нагорный Карабах через территории оккупанта без разрешения МИД Азербайджана, они должны будут принести свои извинения и их исключат из запретных списков.

Во всех других случаях Азербайджан и его столица открыты для посещений гражданами соседней страны.