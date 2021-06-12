Трамп рассказал о работе над важным проектом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время работает над неким важным проектом.

По его словам, ради этого он уже отклонил два предложения о написании книги от самых неожиданных издательств. "Не хочу сейчас заключать такую сделку. Но я пишу как сумасшедший, так что когда придет время, вы увидите книгу из книг. Но вообще-то я прямо сейчас работаю над гораздо более важным проектом", - цитирует Трампа ТАСС.

При этом экс-глава Белого дома не стал уточнять, о каком именно проекте идет речь.

Напомним, в мае корреспондент газеты The New York Times Мэгги Хаберман заявила, что на основании некой конспирологической теории Трамп намерен вернуться в Белый дом в августе 2021 года.