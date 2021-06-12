Путин отреагировал на скандальные высказывания Байдена в его адрес

Президент России Владимир Путин не переживает из-за скандальных заявлений президента США Джо Байдена в свой адрес. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

"За время моей работы я привык к разного рода атакам со всех углов и под любыми предлогами, разного калибра и жестокости, и ничто из этого меня не удивляет", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что, хотя использование подобных ярлыков стало нормальным в американской политической культуре, вероятно, под влиянием Голливуда, в России это нормальным не выглядит. "Я не хочу показаться грубым, но это напоминает какое-то несварение желудка, словесное несварение, - указал глава государства в ответ на перечисление корреспондентом лиц, ответственность за гибель которых ряд западных СМИ пытается возложить на российские власти. "Вы упомянули людей, которые действительно погибли в разное время и по разным причинам от рук разных лиц", - цитирует ТАСС президента РФ.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". В мае в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.