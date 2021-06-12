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Зеленский и Байден проведут встречу в США в июле

Зеленский и Байден проведут встречу в США в июле

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдет в конце июля.

"Официальный визит президента Украины [в США] планируется на конец июля", - сказал он в эфире "Украина-24".

Дипломат также отметил, в рамках поездки планируются переговоры с американским лидером и ряд других важных встреч, передает ТАСС.

Напомним, 16 июня в Женеве состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.

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Вестник Кавказа

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