В Москве установили нерабочие дни до 19 июня

В Москве установлены нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года сохранением заработной платы для работников. Об этом сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, соответствующее решение было принято с целью приостановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 и сохранить жизни людей.

"Сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней - с 12 по 20 июня 2021 года", - написал градоначальник в своем блоге.

Он подчеркнул, что количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Москве выросло до пиковых значений 2020 года. "За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года", - поведал Собянин.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в России было зарегистрировано 13 510 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это максимум с 15 февраля 2021 года, когда выявили 14 207 заболевших. Общее число заражения COVID-19 в России составляет 5 193 964.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 175 млн, из них более 3,7 млн человек скончались.