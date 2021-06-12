Иранская делегация прилетела в Австрию для переговоров по ядерной сделке

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Вену для участия в переговорах по возобновлению ядерной сделки. Об этом написал сегодня в Telegram-канале.

По его словам, заседание Совместной комиссии в Вене начнется в субботу во второй половине дня.

С начала апреля 2021 года в Вене идет переговорный процесс с целью восстановления реализации СВПД. Регулярные очные заседания проводит Совместная комиссия Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция). Участники консультаций также ведут работу на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов в составе трех рабочих групп.

Напомним, в июле 2015 года "шестерка" международных переговорщиков (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. 8 мая 2018 года США объявили об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций в отношении Ирана. Новый президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к сделке.