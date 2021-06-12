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Полиция задержала в Телави мужчину за попытку совершить убийство

Полиция задержала в Телави мужчину за попытку совершить убийство

В Кахети полицейские задержали мужчину за попытку убийства. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, в ходе ссоры в Телави, в которой участвовали несколько человек, обвиняемый ранил одного человека.

Врачам удалось спасти раненого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Обвиняемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Ведется следствие, передает "Sputnik Грузия".

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