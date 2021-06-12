Центробанк Узбекистана ввел штрафные санкции в отношении 13 банков

Центральный банк Узбекистана объявил о введении санкций в отношении 13 финансовых учреждений страны, нарушивших правила оказания услуг по банковским картам.

Как показали контрольные проверки, проведенные специалистами службы по защите прав потребителей банковских услуг ЦБ, в ряде отделений коммерческих банков отсутствовали платежные терминалы, вопросы вызвал и мониторинг возможностей получения наличных с банковской карты, и условия для владельцев пластиковых карт самостоятельно набрать PIN-код на терминале при проведении финансовых операций, передает "Sputnik Узбекистан".

Ряд финансовых учреждений в Андижанской, Ферганской, Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях не соответствовали предписанным требованиям. Руководством ЦБ страны было принято решение применить штрафные санкции к Халк банку, Агробанку, Микрокредитбанку, Ипак йўли банку, Ипотека-банку, Кишлок курилиш банку, Узпромстройбанку, Савдогарбанку, Инфинбанку, Хамкорбанку, Узнацбанку, Алокабанку и Туронбанку, допуствшим серьезные нарушения в процессе обслуживания клиентов.