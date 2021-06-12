Жителей Москвы предупредили о грозе с сильным ветром

В субботу, 12 июня, в Москве ожидаются дождь, местами гроза и сильный ветер до 17 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении на сайте главка МЧС.

Предупреждение действует с 13:30 до 23:00.

В МЧС рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Также в ведомстве советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Напомним, 12 июня россияне отмечают День России. В этот день в 1990 году I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.