В "Яндекс.Такси" прокомментировали "блокировку" сервиса в Казахстане

Решение суда Алматы о запрете работы "Яндекс.Такси" в Казахстане не блокирует работу сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекс Go".

"Наш сервис работает и продолжит работать. Что касается патентного спора, компания подает апелляцию", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, накануне Telegram-канал Finance.kz сообщил, что межрайонный экономический суд Алматы запретил работу "Яндекс.Такси" на территории Казахстана. Поводом стал иск казахстанской компании G-Taxi, которая владеет патентом на полезную модель "Автоматизированная система заказа такси". В G-Taxi считают, что "Яндекс.Go" нарушил их исключительные права. Судья постановила заблокировать доступ на территории страны не только к приложениям, также это касается веб-версии личного кабинета "Яндекс.Про" и сайта для заказа такси с браузера.