Узбекские автомобили будут собирать в Таджикистане, а партнером производства выступит "дочка" знаменитого Таджикского алюминиевого завода – компания "АлюминСохтмон", сообщает "Узавтосаноат".

В таджикском Бахтаре 9 июня прошел первый узбекско-таджикский межрегиональный инвестиционный форум, в ходе которого было подписано соглашение о создании совместного предприятия Auto Motors Tadjikistan по производству легковых автомобилей UzAuto Motors, передает Podrobno.uz.

Рабочая группа "Узавтосаноат" уже посетила Таджикистан и изучила производственные мощности компании-партнера, проведя переговоры о создании совместного предприятия.

Планируется, что на начальном этапе производственная мощность сборочного конвейера общей стоимостью $2 млн будет составлять 10 тыс автомобилей, а впоследствии увеличится до 35 тыс машин в год.