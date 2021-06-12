Родители Протасевича попросили Меркель посодействовать в освобождении их сына и остальных невиновных

Родители белорусского журналиста и основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который в настоящее время находится в заключении в Минске, обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркеле с просьбой заступиться за их сына и других политических заключенных в Беларуси.



Эту просьбу они выразили в интервью немецкой газете Bild, опубликованном 12 июня.

"Мы очень просим вас помочь нам, чтобы все невиновные вышли из тюрем на свободу, - сказали Наталья и Дмитрий Протасевичи, обращаясь через немецких журналистов к главе правительства ФРГ.

"Каждый новый день, нет, каждый час стоит жизни невиновным, в том числе детям", - приводит их слова DW.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Протасевича обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним также была задержана гражданка России София Сапега. Ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси.