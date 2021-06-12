Путин поздравил россиян с Днем России

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госпремий и награждения героев труда в Кремле поздравил россиян с Днем России.

"Рад приветствовать вас в Кремле и, прежде всего, поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России", - сказал Путин, начиная церемонию.

Глава государства отметил, что эта дата "знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений". "Это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков", - добавил президент.

"Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед", - цитирует российского лидера РИА Новости.

Напомним, День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.