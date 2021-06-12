В Белом доме рассказали, какие темы Байден поднимет на встрече с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным затронет все темы, которые его волнуют.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах обсуждения главами государств темы оппозиционера Алексея Навального, заявил, что обсуждать по данной теме нечего.

"Это, может быть, не входит в его повестку, и это не удивительно, но определенно президент намерен поднять вопросы нарушений прав человека, арестов диссидентов и активистов…", - сказала Псаки в эфире CNN, комментируя слова представителя Кремля.

По ее словам, Байден не намерен отказываться от обсуждения тем, которые вызывают его озабоченность. "Он будет прям в разговоре с Путиным", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". В мае в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.