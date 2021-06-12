Пашинян: в Армении идет классовая борьба элит против народа

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в республике идет классовая борьба элит против народа.

Он подчеркнул, что цель предстоящих парламентских выборов "не в том, будет ли во власти возглавляемая им политическая сила".

"Эти выборы о том, будете ли властью вы. Здесь война элиты и народа. Ясно, что война и послевоенная ситуация были всего лишь поводом. Это стало классовой борьбой. Стало войной элит против народа и гражданина, против собственного народа. Они борются против меня, так как мой сын продает пиво, как и ваши сыновья", - сказал Пашинян.

И.о. премьера также указал на то, что его "сын не ставит себя выше сыновей других людей". "А это нарушает всю выстроенную ими пирамиду, так как их сыновья должны быть выше всех, они должны зарабатывать миллионы… И, значит, в Армении стартовала и идет ненасильственная, стальная, народная революция", - цитирует его РИА Новости.

Ранее на этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на встрече с избирателями в Арагацотнской области, заявил, что после парламентских выборов в стране будут устроены кадровые чистки. По его словам, они коснутся тех чиновников, которым после смены власти в 2018 году был дан шанс на исправление, однако они его не реализовали.

Напомним, 20 июня в Армении пройдут досрочные парламентские выборы, участие в которых примут участие 25 политических сил - 21 партия и четыре блока. Утром 11 июня в республике стартовало электронное голосование на выборах.