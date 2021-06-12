В России выявили наибольшее число случаев заражения коронавирусом с февраля

За минувшие сутки в России было зарегистрировано зарегистрированы 13 510 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это максимум с 15 февраля 2021 года, когда выявили 14 207 заболевших.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 5 193 964. Умерли за все время 126 073 человека, вылечились – 4 792 169. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 9986 человек, умерли – 399.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 6701, Московской области – 889, Санкт-Петербурге – 867, Нижегородской области – 179, Воронежской области – 159, Ростовской области – 157, в Республике Бурятия – 140, Свердловской области – 129, Иркутской области – 115, в Крыму – 119.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа в регионе зарегистрированы 60 новых случаев заражения. В Дагестане выявили 44 случая, в Ингушетии – 13, в Кабардино-Балкарии – 13, в Карачаево-Черкесии – 13, в Северной Осетии – 10, в Чечне – 10.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 175 млн, из них более 3,7 млн человек скончались.