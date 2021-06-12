Житель Дагестана стал победителем всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"

Победителями финала второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" стали 62 участника из 39 регионов России, в том числе Мурад Гаджияхьяев из Кубачи, сообщают организаторы мероприятия.

"Победители получат реальный шанс реализовать свои проекты. В этом им помогут своим опытом и наставлениями известные представители отельного бизнеса, общепита и сферы гостеприимства", – отмечается в сообщении.

В торжественном закрытии конкурса приняли участие генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Стоит отметить, что Мурад Гаджияхьяев победил в конкурсе с проектом этнопарка, который он думает реализовать в собственном селе. В рамках проекта в Кубачи будут восстановлены 212 полуразрушенных домов в старой части села.