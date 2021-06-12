Россияне отмечают День России

В субботу, 12 июня россияне отмечают один из самых молодых государственных праздников – День России.

История праздника началась с принятия и подписания Первым съездом народных депутатов Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. В документе был провозглашен приоритет конституции и законов российской республики над законодательными актами Советского Союза, утверждены равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость существенного расширения прав регионов.

В 1998 году первый президент России Борис Ельцин предложил отмечать его под названием – "День России". Однако официально соответствующее название праздника было введено только в 2002 году, когда начал действовать новый Трудовой кодекс РФ, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112). С 2001 года День России отмечается праздничными салютами в Москве и других городах страны.

Президент РФ Владимир Путин в День России по традиции вручит в Кремле государственные премии лауреатам 2020 года за достижения в сферах науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной деятельности и благотворительности. Также он вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации".

День России традиционно отмечают торжествами, народными гуляниями и концертами. В Москве на ВДНХ с 12 по 14 июня в центрах "Космонавтика и авиация", "Слово" и на других площадках гостей ждут экскурсии, квесты, выступления уличных музыкантов и много другое. В "Москвариуме" в 11:00 и 18:00 пройдут бесплатные экскурсии "Водные ресурсы России". Программу с выставками, спортивными соревнованиями и другими активностями подготовили 28 парков столичного департамента культуры. При этом парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 12 июня, а также в выходной понедельник, 14 июня.

В Санкт-Петербурге 12 июня откроется традиционный Фестиваль цветов, который проводится с 2007 года. На этот раз он объединит семь композиций, посвященных Году науки и технологии. Цветники на площади 250 кв. м создали городские садово-парковые предприятия, использовав более 25 тыс растений. Увидеть цветочные композиции в Александровском саду можно будет до осени, а до 12 июля можно будет проголосовать за понравившийся цветник.