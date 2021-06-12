Лидер ЕНД вместе с двумя однопартийцами вылетел в США

Лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия отправился с десятидневным с визитом в США. Вместе с ним в Вашингтон вылетели Тина Бокучава и Нона Мамулашвили.

Перед поездкой Ника Мелия отметил, что эта поездка получится насыщенной и не пройдет бесследно. По его мнению, она обязательно отразится на развитии Грузии ближайшем будущем.

"Мы будем говорить, в том числе о предстоящих выборах. Важно, чтобы наши стратегические партнеры, все международное сообщество с повышенным вниманием отнеслись к октябрьским выборам", - цитирует "Грузия Online" лидера ЕНД.