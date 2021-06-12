Число случаев заражения COVID-19 в Казахстане превысило 400 тыс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Казахстане превысило 400 тыс и достигло 400 214, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса.

За последние 24 часа в республике было выявлено 1118 новых случаев заражения COVID-19.

Больше всего новых случаев зафиксировано Нур-Султане - 286, Алматы - 124, Восточно-Казахстанской области – 85, Западно-Казахстанской области – 80, Алматинской области – 50.

В "красной" зоне по распространению коронавируса остается Нур-Султан, в "желтой" зоне – Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 175 млн, из них более 3,7 млн человек скончались. В России выявлено 5 180 454 случая заражения.