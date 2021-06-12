Украина получит от США еще $150 млн на укрепление безопасности

США предоставят Украине еще $150 млн помощи на укрепление безопасности. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

"Сегодня Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере $150 млн на укрепление безопасности Украины", - цитирует его ТАСС.

Кирби подчеркнул, что эти средства являются дополнением к аналогичному пакету помощи в размере $125 млн, выделенному Украине в марте 2021 года в связи с тем, что "Киев достиг достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в текущем году".

По словам представителя Пентагона, этот пакет включает в себя поставки противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с БПЛА, средств обеспечения безопасной связи и средств для медицинской эвакуации раненых.