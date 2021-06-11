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Турецкая разведка нейтрализовала на севере Ирака одного из главарей РПК

Турецкая разведка нейтрализовала на севере Ирака одного из главарей РПК

Национальная разведывательная служба Турции (MİT) провела операцию в районе лагеря Махмур на севере Ирака, в ходе которой нейтрализовала одного из главарей террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) Хасана Адыра под кодовым именем "Салих Джизре".

По словам источников, MİT готовила операцию по его ликвидации вот уже некоторое время.

Хасан Адыр был объявлен в международный розыск по красному циркуляру Интерпола. Он координировал свою деятельность с нейтрализованным ранее главарем террористов в Махмуре Салманом Бозкуром, передает Тренд со ссылкой на Anadolu.

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