Путин рассказал о главном отличии Байдена от Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что нынешний глава Белого дома является карьерным политиком. "Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой", - сказал Путин в интервью телеканалу NBC.

Сравнивая Байдена с Трампом, президент России указал на то, что "он совершенно другой человек. "В этом есть и преимущества, и недостатки, но я надеюсь, что от действующего президента не будет каких-либо импульсивных действий", - приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". В мае в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.