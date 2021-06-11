Судьба электросамокатов в России решится через месяц

МВД РФ и Минтранс РФ могут согласовать окончательный проект постановления правительства, регулирующий правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты и гироскутеры, через месяц.

"О сроках говорить рано, проект готов. Работы над ним уже завершаются, я думаю, может быть, через месяц мы уже окончательно согласуем позиции между Минтрансом и МВД, наверное [проект постановления] снова пойдет в правительство", - рассказал начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, передает ТАСС.

По словам представителя МВД, проект постановления был разработан еще два года назад. "Но регуляторная гильотина затормозила весь процесс, потому что сейчас нельзя внести поправки в ПДД без их переиздания целиком", - пояснил он.