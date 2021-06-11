Кавказский заповедник открыл летние маршруты

Летние эколого-туристические маршруты стали работать в Кавказском заповеднике с 10 июня.

Полностью открыт маршрут №30 (А,Б,В,Г), маршрут №8а доступен частично - до стоянки Бзерпинский карниз, через гору Табунная (по верхней тропе), маршрут №13 также открылся частично - к Ачипсинским водопадам до озера Зеркальное.

"Многодневные маршруты открыты для пешего посещения с возможностью размещения на специально оборудованных стоянках и приютах", - сообщает пресс-служба заповедника.

На некоторых участках маршрутов еще лежат снежники, тропы требуют подготовки после схода лавин.

Остальные маршруты в заповеднике будут открываться по погодным условиям и по мере готовности инфраструктуры.