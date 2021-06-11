В Алматы в выходные будут перекрыты дороги из-за триатлона

В предстоящие выходные в Алматы частично будет перекрыто движение на автодорогах, это связано с проведением Чемпионата Казахстана по триатлону, информирует акимат города.

Соревнования пройдут возле озера Сайран. 12 июня с 07:00 до 16:00 будет перекрыто движение по улице Толе би (по южной стороне) от улицы Тлендиева до улицы Утеген батыра, по улице Утеген батыра от улицы Толе би до улицы Куанышбаева.

В воскресенье 13 июня ради соревнований с 08:00 до 12:00 перекроют движение по улице Толе би (по южной стороне) от улицы Тлендиева до улицы Утеген батыра, по улице Утеген батыра от улицы Толе би до улицы Куанышбаева.