Новая ценовая политика Мирзиеева

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал местные власти за оказание давления на владельцев торговых предприятий с целью удержания цен на продукты питания на низком уровне. Это стало отходом от практики, которую сам президент практиковал в прошлом. Eurasianet отмечает, что в телеобращении 8 июня Мирзиеев сказал, что решить проблему роста стоимости жизни можно только после решения проблемы с предложением.

"Снижение цен не привязано к принуждением предпринимателей продавать свою продукцию по низким ценам. В первую очередь, необходимо увеличить уровень предложение на рынке", - сказал президент. Эта идея остается одним из самых базовых принципов рыночной экономики, но она идет вразрез с государственными инстинктами аппаратчиков поколения Мирзиеева, получившего советское образование.

В конце декабря, например, Мирзиеев привел аналогичные аргументы в пользу увеличения уровня предложения, но только после того, как предупредил, что по всей стране были созданы специальные группы для "решительного пресечения спекуляций с ценами". Базарные торговцы вынуждены ограничивать свою прибыль, не принимая во внимание спрос, чтобы не столкнуться с запугиваниями и возможной потерей своих прилавков. В любом случае, цены растут, и правительство это признает.

Мясо становится одним из самых недоступных продуктов. На базарах и в супермаркетах Ташкента говядина и баранина продаются по цене от 70 тысяч до 100 тысяч сум ($7-10). Это много для страны, где средняя зарплата составляет около $260. Год назад килограмм этих товаров стоил примерно на $3-4 меньше. Практика подавления цен властями порой приводила к любопытным ситуациям. Мясники часто выставляют мясо с ценниками в 60 тысяч сум, чтобы продемонстрировать соблюдение требований местных властей, но когда покупатели пытаются приобрести эти товары, им отказывают. Подобные случаи были и при президенте Исламе Каримове.

Когда Мирзиеев в декабре предупредил о росте цен, он также объявил о создании фонда в размере $50 млн для обеспечения покупателей по всей стране доступными основными товарами первой необходимости. Эта мера имела ограниченный и временный эффект.

В некоторых случаях регуляторы ссылаются на беспомощность. По данным антимонопольного агентства, с начала года по апрель стоимость растительного масла выросла почти на треть. Однако регулирующие органы заявили, что импорта более чем достаточно для удовлетворения спроса, но цены на импортные товары растут. "Страны-экспортеры видят относительно низкий уровень производства по сравнению с предыдущими сезонами. В результате повышаются экспортные пошлины на подсолнечное масло и семена", - заявило тогда антимонопольное агентство.

Одна из идей по борьбе с инфляцией, выдвинутая президентом, заключалась в том, чтобы насытить рынок птицей и яйцами. Фермеры-птицеводы имеют право на государственные субсидии и щедрые налоговые льготы.

"К концу этого года мы должны произвести до 450 тысяч тонн птичьего мяса, - сказал президент 8 июня. - Чтобы птица прибавила в весе один килограмм, нужно всего лишь 1,7 килограмма корма. Для домашнего скота понадобится восемь килограммов".

Что касается импортной говядины, Узбекистан все еще сильно зависит от импорта из Казахстана, Украины и Белоруссии.

Ценовые интервенции Мирзиеева не ограничились продуктами питания. В феврале он жаловался, что цены на авиабилеты слишком высоки и мешают путешественникам прилететь в Узбекистан. Правительство поставило цель привлечь 1,7 млн иностранных туристов в этом году.

В апреле один из депутатов сетовал на то, что билет на относительно короткий рейс между Ташкентом и Алма-Атой может стоить до $470. При этом более длительный путь в одну сторону до Москвы стоит $420.

С тех пор произошли некоторые изменения. По состоянию на 9 июня билет на обратный рейс Алма-Ата - Ташкент можно было купить за $200. Цены на поездку в Москву меняются в зависимости от сезона, но сейчас они резко выросли в связи со спросом, поскольку рабочие-мигранты постепенно могут возвращаться в Россию. Однако, учитывая неопределенность, связанную с пандемией Covid-19, текущая ситуация может неправильно отражать общее состояние рынка.