Критиковавшего "Газпром" журналиста из Германии лишили аккредитации на матчи Евро-2020

Журналиста немецкого общественного телеканала WDR Роберта Кемпе лишили аккредитации на матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге по запросу российских властей, сообщает RMC Sport.

Немецкая ассоциация журналистов выступила с заявлением о том, что они против исключения корреспондента Роберта Кемпе.

"Недавно Кемпе выступил с критикой связей между энергетической компанией "Газпром" и УЕФА. Результат: лишение аккредитации и никаких репортажей от него об играх в России. В последние годы и десятилетия журналистам становится труднее освещать якобы неполитические спортивные мероприятия из стран, которые находятся в состоянии войны с демократией и правами человека", – говорится в заявлении.

Немецкая сторона надеется на помощь от УЕФА, который в свою очередь уже прокомментировал ситуацию, заявив, что не имеет возможности повлиять на данное решение.

В пресс-центре МИД России заявили, что заявок на аккредитацию на матчи чемпионата Европы от корреспондента или редакции не получали.

Стоит добавить, что Кемпе специализируется на расследованиях отношения спорта и политики.