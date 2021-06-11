Италия побеждает в первом матче Евро-2020

В Риме только что завершился первый матч чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Турции. Победу со счетом 3:0 одержали итальяны.

Голы были забиты во втором тайме. Италия открыла счет благодаря автоголу турецкого защитника Мериха Демиреля на 53-й минуте. Итальянцы удвоили преимущество на 66-й минуте встречи, отличился нападающий Чиро Иммобиле. Автором заключительного гола в матче на 79-й минуте стал Лоренцо Инсинье.