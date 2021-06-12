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Эрдогана ждут в культурной столице Азербайджана – Шуше

Эрдогана ждут в культурной столице Азербайджана – Шуше

На 14-16 июня запланирован визит в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил о том, что в ходе визита будет подписано полномасштабное межгосударственное соглашение. Кроме того, президент Турции вскоре посетит азербайджанский город Шуша, а также Баку, где будет смотреть футбольный матч Евро-2020. Caspian News, со ссылкой на Эрдогана, пишет, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана дает Армении и другим региональным игрокам шанс вступить в новую эпоху в регионе.

"Мы хотим, чтобы эта возможность не была упущена и была оценена наилучшим образом во имя региональной стабильности и мира. Турция планирует активизировать усилия, направленные на создание основы для совместного диалога в предстоящий период", - сказал Эрдоган.

Шуша оставалась под незаконной оккупацией Армении в течение 28 лет с момента ее захвата 8 мая 1992 года. Около 25 тысяч этнических азербайджанцев, проживающих в городе, и 37 близлежащих деревнях, стали жертвами массовой этнической чистки, проведенной Арменией в Карабахском регионе Азербайджана. Армения начала полномасштабную военную агрессию против Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году. В кровопролитной войне до прекращения огня в 1994 году Армения оккупировала 20% международно признанных территорий Азербайджана. Более 30 тысяч азербайджанцев были убиты, и один миллион был изгнан с этих земель в результате жестокой политики этнической чистки, проводимой Арменией.

Шуша была освобождена от оккупации Армении азербайджанской армией в ходе 44-дневной контрнаступательной операции, которая проводилась с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 8 ноября азербайджанская армия восстановила суверенитет Азербайджана над городом. Освобождение Шуши сыграло решающую роль в отступлении армянских войск и прекращении боевых действий 10 ноября. Во время войны азербайджанские войска вытеснили армянских оккупантов из более чем 300 населенных пунктов, включая пять городов в Карабахском регионе. Армения вернула Азербайджану еще три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский - в рамках обязательств, изложенных в соглашении о прекращении огня.

Вскоре после освобождения Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана. Сейчас правительство страны проводит полномасштабную восстановительную кампанию в Шуше. Недавно в городе прошел музыкальный фестиваль "Хары бюльбюль", который ежегодно проходил там до оккупации города. Восстанавливается первоначальный облик города, в том числе его исторические памятники.

После посещения Шуши президент Эрдоган встретится с турецкими миротворцами, дислоцированными в совместном турецко-российском центре по мониторингу, которому поручено следить за потенциальными нарушениями существующего трехстороннего соглашения о прекращении огня. Президент Турции также хочет посмотреть футбольный матч Евро-2020 в Баку перед отъездом в Турцию. Президенты Турции и Азербайджана будут наблюдать за игрой, которая состоится 16 июня на бакинском Олимпийском стадионе, между сборными Турции и Уэльса. Три групповых игры и одна четвертьфинальная игра Евро-2020 пройдут на легендарном бакинском Олимпийском стадионе. Там же 20 июня сборная Турции встретится со сборной Швейцарии.

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Вестник Кавказа

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