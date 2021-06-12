Предвыборная риторика в Армении становится агрессивнее день ото дня

Никол Пашинян, когда-то бывший демократической надеждой Армении, теперь призывает к "мести" и рассчитывает заменить свой "бархатный" мандат на "стальной". Однако он не единственный кандидат, прибегающий к подобным формулировкам, пишет Eurasianet.

Пашинян пришел к власти в Армении в 2018 году в ходе "ненасильственной, бархатной, народной революции". Однако столкнувшись с трудной избирательной кампанией, он ужесточил риторику, пообещав устроить "вендетту" своим оппонентам. Но не только он прибегает к жестким заявлениям перед выборами 20 июня. В этой связи некоторые наблюдатели предупреждают об опасности таких формулировок в поляризованном обществе Армении в послевоенный период.

На встрече с жителями Арагацотнской области 8 июня Пашинян напомнил, что, придя к власти, обещал воздержаться от актов возмездия против чиновников свергнутого им авторитарного режима. Однако теперь, по словам Пашиняна, ситуация изменилась, и государственные чиновники, которые используют свое служебное положение, чтобы подорвать его авторитет, будут наказаны. "Сходите на избирательные участки и замените наш бархатный мандат на стальной, тогда вы увидите политическую вендетту, гражданскую вендетту, вы увидите кадровые чистки", - сказал Пашинян собравшимся. Хотя он пытался объяснить, что имел в виду не физическое насилие в буквальном смысле, агрессивность заявления все же многих встревожила. "Я говорю вам прямо и ясно: после выборов начнется вендетта против тех местных властей, которые пытаются принуждать людей, - сказал и.о. премьера. - Меня не волнует, является ли организация частной или государственной, те руководители органов местного самоуправления, которые каким-либо образом принуждают своих сотрудников, будут подвергнуты жесточайшей, но политической вендетте".

На внеочередных выборах, объявленных после длительного политического кризиса, последовавшего за поражением Армении в прошлогодней войне с Азербайджаном, Пашиняну противостоят экс-президенты. В конце мая он пригласил на дебаты двух своих соперников - Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна. Оба отклонили приглашение. Кочарян 5 июня уточнил, что он не заинтересован в дебатах, но вызвал бы Пашиняна на дуэль. "С любым видом оружия", - добавил он. На встрече со своими сторонниками 8 июня Пашинян прокомментировал этот вызов. "Я уничтожу вас своими словами, своим сердцем, своим разумом и поддержкой народа. Назовите дату и место, возьмите любое оружие, какое захотите, но я приду с людьми, и мы убьем вас в политическом смысле", - сказал Пашинян.

В митинге возглавляемого Кочаряном блока "Армения" принял участие священник Агарон Мелкумян, сказавший, что, когда Пашинян возглавлял протесты 2018 года, он предложил "надеть ему [Пашиняну] мешок на голову и оставить где-нибудь, прежде чем он уничтожит Армению". Личных оскорблений также прозвучало множество. Пашинян так охарактеризовал Кочаряна: "Робик, ты ничто, ты никто". Серж Саргсян, еще один бывший президент, который поддерживает блок "Честь имею", в центре которого находится бывшая правящая Республиканская партия Армении, назвал Пашиняна "аморальным" и сказал, что на его месте он бы "застрелился".

Это не первый раз, когда Пашинян подвергается критике за свои жесткие формулировки. В сентябре 2018 года, через четыре месяца после прихода к власти, он пригрозил "положить на асфальт" телохранителей олигархов. В апреле 2019 года Пашинян тем, кто попытается решить проблемы силовыми методами, что он "не только положит их на асфальт, но и размажет по стенке".

Но в этот напряженный период, когда политическая поляризация находится на пике, подобная риторика вызывает особую тревогу. Выступая 7 июня перед своими сторонниками, Тер-Петросян сказал, что предстоящие выборы будут "самыми опасными в истории Армении". Он добавил, что Пашинян и Кочарян готовы на все для достижения своих целей, и тот факт, что они оба владеют немалыми ресурсами, делает ситуацию в стране "взрывоопасной".

В ответ на усиление риторики также звучат призывы к спокойствию. Омбудсмен страны Арман Татоян 9 июня выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность по поводу атмосферы, в которой проходит предвыборная кампания: "Это усугубляет поляризацию в обществе, затуманивает перспективу восстановления единства в стране". "Реальная опасность такой риторики заключается в том, что она повышает градус напряженности, содержит в себе риски воплощения этих слов в жизнь", - предупредил Татоян. Он отметил, что, хотя Пашинян особо подчеркнул, что речь не идет о физической расправе, когда говорил о "вендетте", "это не нейтрализует опасного влияния его слов."

Международная правозащитная организация Freedom House также выразила озабоченность по поводу агрессивной риторики в предвыборный период: "Эти действия способствуют поляризации в обществе и тиражированию ненависти, в то время как страна готовится к историческим парламентским выборам".