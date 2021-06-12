Малиновский перебрался в "Карабах"

Бразильский полузащитник Кади Иури Борхес Малиновский продолжит карьеру в "Карабахе".

Соглашение 25-летнего хавбека с агдамской командой рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Кади будет выступать за "Карабах" под 20-м номером, передает Azerisport.com.

Напомним, предыдущим клубом бразильца был "Вилафранкенше", выступающий второй лиге Португалии. Ранее футболист защищал цвета бразильских клубов "Коритиба", "Лондрина", "Фос ду Игуасу", а также португальского "Эшторила".