В Грузии заявили о преодолении третьей волны COVID-19

Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил о преодолении пика третьей волны коронавируса.

"Мы начали снижение. Мы полностью прошли пик третьей волны в стране и в Аджарии. Эпидситуация успокаивается во всей стране, и все ее параметры и индикаторы говорят об этом", - приводит слова Гамкрелидзе "Спутник-Грузияя.

По его словам, это не дает повода расслабляться, так как пандемия продолжается.

"Путь завершения пандемии находится в вакцинации. Наша цель привить 1,7 млн человек", - сказал он.

Он также призвал жителей Грузии продолжать соблюдать эпидемиологические меры и активно вакцинироваться.

"Если мы будем соблюдать рекомендации и прививаться, вероятность четвертой волны коронавируса низкая", - добавил Гамкрелидзе.