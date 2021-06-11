В Северной Осетии появится студенческий городок

В Северной Осетии будет создан студенческий городок, работы стартуют ориентировочно в 2023 году. Об этом сообщил советник главы республики, ректор Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Алан Огоев.

По его словам, строительство объекта предполагает концентрацию активной молодежи как внутри республики, так и в округе. "Кроме того, предполагается участие иностранных студентов, которые будут приезжать в регион. Это привлечет огромное количество талантливой молодежи, а также позволит нам создать некий образовательный хаб, в котором примут участие наиболее мотивированные студенты", - сказал он, отметив, что создание студгородка планируется в 2023 году, передает ТАСС.