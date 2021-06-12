В Северной Осетии будет внедряться программа физико-математического образования

В Северной Осетии с нового учебного года начнется реализация программы развития физико-математического образования, сообщил журналистам советник главы республики, ректор Северо-Осетинского госуниверситета имени К. Л. Хетагурова (СОГУ) Алан Огоев.

"Самое главное – программа будет реализовываться через учителя в школе. Грамотное методическое сопровождение будет оказывать Владикавказский научный центр, СОГУ, а также наши партнеры – Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, МГУ, университет ИТМО", - сказал он.

Также Огоев отметил, что в качестве площадки физико-математического обучения для одаренных детей не только из Северной Осетии, но и со всего Северного Кавказа, будет рассматриваться Республиканский физико-математический лицей-интернат (РФМЛИ), где созданы специализированные математические классы по программам углубленного изучения математики с тремя дополнительными занятиями олимпиадной математикой.