В Пятигорске стартует забег, посвященный 800-летию Александра Невского

В Пятигорске сегодня, 12 июня, стартует патриотический флешмоб, участниками которого станут 800 спортсменов. Об этом сообщили в управлении по информационной политике аппарата ПСК.

Забег на дистанцию 3 км состоится на территории Новопятигорского озера. Лидеры соревнований получат медали победителей с изображением легендарного князя Александра Невского", - говорится в сообщении

Акция пройдет при поддержке министерства культуры Российской Федерации.