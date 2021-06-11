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Жителя КБР задержали с килограммом "синтетики"

Жителя КБР задержали с килограммом &quot;синтетики&quot;

Кабардино-балкарские правоохранители сегодня задержали закладчика "соли" с крупной партией синтетического наркотика, - сообщает МВД по КБР.

У наркодилера при задержании в поселке Адиюх обнаружили 27 свертков "N-метилэфедрона". Еще 33 свертка с "синтетикой" полицейские нашли у него дома, общая масса изъятого наркотического вещества составила почти 1 кг, - передает "Интерфакс".

Как пояснил задержанный, наркотики он сбывал на территории региона посредством тайников-закладок, договариваясь с покупателями в интернете.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств в особо крупном размере, он заключен под стражу.

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